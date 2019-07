Vitesse wil best ‘buiten spelen’ voor Songfestival, maar niet voor niks

Schietpar­tij na ripdeal in Arnhem: nu ook laatste verdachte opgepakt

16:28 ARNHEM - Er is naar aanleiding van de schietpartij bij een ripdeal in een woning aan de Corrie Tendeloostraat in Arnhem een derde verdachte opgepakt. De verdachte was de laatste die de politie nog zocht. Het betreft een 27-jarige Rotterdammer.