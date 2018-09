Vitesse zegt huurovereenkomst voor stadion GelreDome op

Man uit Mook verdacht van driemaal poging tot moord na geweldsex­plo­sie in Arnhem

15:23 ARNHEM - De man uit Mook (nu 41) die in februari van dit jaar werd opgepakt na een explosie van geweld tegen drie personen in een woning aan de Gemertstraat in de Arnhemse wijk De Laar West, wordt verdacht van drie pogingen tot moord met voorbedachten rade, onder meer op zijn ex. Hij verblijft inmiddels in het Pieter Baan Centrum.