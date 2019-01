Vitessesupporter hoeft buik vrijdagavond niet te ontbloten

Veroordeel­de illegaal vuurwerk had ook stiekem autobe­drijf naast bijstand, zegt OM

17 januari ARNHEM - Een Arnhemmer (60) die al een straf van 16 maanden uitzit voor het bezit van 1200 kilo illegaal vuurwerk in 2015, moet er nog eens 8 maanden cel bij krijgen, zo wil het Openbaar Ministerie. Het OM vindt bewezen dat de Arnhemmer van 2011 tot en met 2017 ook nog een garagebedrijf aan de Molenweg in Arnhem had, terwijl hij in de bijstand zat.