Vlak voor explosie nog een vierde man in Arnhemse flat

Arnhemmer en Roemeen opgepakt voor aanslag op café in Oss

16:33 OSS - Op een vakantiepark in het Limburgse Belfeld zijn vrijdagochtend een 29-jarige man uit Arnhem en een 28-jarige Roemeen zonder vaste woon of verblijfplaats aangehouden in verband met een reeks van gewelddadige incidenten, onder meer in Oss.