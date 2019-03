Vluchteling mag stemmen voor waterschap: ‘Dus ook over etenschap en slapenschap?’

,,Het is een verkiezing die gaat over het onderhoud van de rivieren”, begint Safa Akhtari iedere keer weer haar verhaal. Ze werkt voor vluchtelingenwerk Oost-Nederland.



Iedere dag heeft ze in Arnhem nieuwkomers aan haar bureau met een stempas in de hand. De waterschapsverkiezingen, ga dat maar eens uitleggen aan iemand die net in Nederland is. ,,Ik verwijs ook vaak naar de rekening die vluchtelingen krijgen voor waterschapsbelasting. Ik zeg dat de verkiezingen gaan over de organisatie waar ze die rekening van krijgen.” Haar cliënten kijken er raar van op. Stemmen? Over water?



‘Je kunt ook gaan voor de ervaring’, zegt Akhtari er altijd maar achteraan. ‘Zodat je weet hoe het is om te stemmen in Nederland’. ,,En dan volgt er meestal wel enthousiasme. Dan leg ik ze uit hoe ze moeten stemmen.”