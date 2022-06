Vluchtelingen arriveren bij noodopvang in Oosterbeek

Gewoon alles zeggen of een beetje op je woorden letten? ‘Laten we niet doorslaan, anders zijn we zo terug in de Victoriaan­se tijd’

Het is vrijdag twintig jaar geleden dat politicus Pim Fortuyn werd vermoord vanwege zijn ideeën, onder meer over de islam en het vreemdelingenbeleid. Zijn moord zwengelde de discussie aan over vrijheid van meningsuiting. Sociale media hadden we nog niet destijds en de termen ‘woke’ en ‘cancelcultuur’ waren nog niet bedacht. Na een week waarin Nederland 22 plekken zakte op de ranglijst van persvrijheid en het bijna alleen maar ging over de uitspraken van presentator Johan Derksen, vroegen we bezoekers op het Wageningse Bevrijdingsfestival: durft u nog alles, altijd en overal te zeggen wat u vindt?

