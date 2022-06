Vluchtelingen Oekraïne maken indruk met Dodenherdenking in stadshart Arnhem

In de avond van 22 juni 2022 krijgt het monument een herdenking met een lading die vorig jaar geen enkele Nederlander voor mogelijk had gehouden. ,,Op 22 juni 1941 kwam de oorlog over de hoofdstad van Oekraïne”, weerklinkt het over het Audrey Hepburnplein.



,,Om vier uur in de ochtend gooiden Duitse vliegtuigen de eerste bommen op Kiev.” Tolk Yuliia Deineha neemt het Engelstalige deel van het droevige relaas voor rekening, twee andere vrouwen vertellen over het uitbreken van oorlog in het Russisch en het Oekraïens.