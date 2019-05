Vluchtelingen van alle tijden krijgen gezicht in fototentoonstelling Arnhem

Ontsnappen aan oorlogsgeweld is van alle tijden. Dat is de boodschap van de expositie Gevlucht. Met de tentoonstelling in museum Airborne at the Bridge aan de Rijnkade in Arnhem, trekt filmmaker Steve Gijrath een parallel tussen de vluchtelingencrisis na de Slag om Arnhem en de vluchtelingencrisis van nu. Met levensgrote portretten van Abdulla uit Irak, Wissam en Nibal uit Syrië en Sina uit Afghanistan.