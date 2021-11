Voedselbank Arnhem staat voor raadsel: opeens kloppen veel jongeren aan voor voedselpakket

Voedselbank Nederland spreekt van een nieuw verschijnsel. De ‘explosieve’ stijging baart zorgen, zegt Barbarette Voogsgeerd, coördinator aanmeldingen bij de Voedselbank Arnhem. ,,In voorgaande jaren kregen we zelden of nooit te maken met een jongere die een voedselpakket aanvroeg. Als het al gebeurde, was het incidenteel. We hebben vooralsnog geen idee waarom het aantal aanvragen van 18- tot 25-jarigen zo fors is toegenomen.”



De Voedselbank Arnhem, die ruim ruim 1250 gezinnen bijstaat, bekijkt of iemand wel of niet in aanmerking komt voor tijdelijke ondersteuning met voedselpakketten. Dat was voor de jongeren die aanklopten het geval. De sterkste groei met aanvragen door jongeren zag de hulporganisatie vooral in het voorjaar. ,,De laatste maanden is het iets aan het afvlakken.”