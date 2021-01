Voedselbank Arnhem vreest 20 tot 30 procent meer klanten te moeten helpen

Landelijk houden de voedselbanken rekening met een groeiende behoefte van 30 tot 40 procent. ,,In de Randstad zien we dat nu al gebeuren”, zegt Cees den Hertog, logistiek manager van het regionaal distributiecentrum aan de Bruningweg in Arnhem. Voor Arnhem en omgeving rekent hij op een toename van 20 tot 30 procent.



Voedselbank Arnhem is behalve uitgiftepunt van levensmiddelenpakketten voor gemiddeld zo’n 1200 gezinnen in Arnhem met het distributiecentrum de spin in het web van 25 regionale voedselbanken, bijvoorbeeld in gemeenten Rheden, Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort en Doesburg, maar ook in het oosten van de provincie Utrecht.