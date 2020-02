Voetbalclubs furieus over carnavalsverbod in kantine: ‘Waar maak je je druk om als gemeente?’

Dat werd gedoogd, maar nu niet meer. ,,Wat mogen we nog wel in onze kantine’’, vraagt voorzitter Rick Schonis zich af. ,,Is de paashaas of Sinterklaas straks ook niet meer welkom?’’



De controleurs van de gemeente zouden bij De Eendracht en bij Arnhemia carnaval vierende mensen hebben aangetroffen. In beide gevallen mocht het feest die avond wel doorgaan, maar lieten de controleurs weten dat het daar ook bij moest blijven.



Bij Arnhemse Boys werden volgens de gemeente ‘alleen sporen’ van carnaval aangetroffen. Volgens de gemeente is het vieren van carnaval in kantines niet toegestaan omdat er geen vergunningen voor zijn afgegeven.



Dat is Schonis volledig in het verkeerde keelgat geschoten.