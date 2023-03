Voetbalmannen van Eva scoren acht keer, tegenstander stapt in rust al onder de douche: ‘Ongelofelijk’

Zeldzame vleermuis ontdekt in Rozendaal: ‘Ik zag ineens een dier met een wat warrige vacht’

Op landgoed Rosendael in Rozendaal is een zeldzame vleermuis gevonden. Het gaat om de ‘ingekorven vleermuis’, een soort die zo noordelijk in Nederland al lange tijd niet meer is gezien. Het dier geldt als bedreigd en duikt sporadisch op in het zuiden van het land.