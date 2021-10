Voetbaltrainer Marino Pusic is een positivo: ‘Voor mij is het glas altíjd halfvol’

Het gesprekWat morgen brengt, weet Marino Pusic (50) niet. Het voetbal leidde de Arnhemmer naar Rotterdam, waar hij nu assistent-trainer van Feyenoord is. En hij weet waar hij vandaan komt: Mostar, de stad in Bosnië die hij achter zich liet vanwege de oorlog.

Marino Pusic leeft in het hier en nu. Op het terras van grand café Dudok in zijn woonplaats Arnhem bestelt de assistent-trainer van Feyenoord, een dag na het verlies tegen Vitesse, een taartje. De wedstrijd heeft hij al gerelativeerd. ,,Het gaat om dít moment”, zegt Pusic. ,,Dat we hier op dit terras zitten. Dat ik geniet van dit taartje. En dat we dit gesprek hebben.”

Pusic groeide op in Mostar in voormalig Joegoslavië, tegenwoordig Bosnië en Herzegovina. Vanwege de oorlog vluchtte hij begin jaren 90 naar de Achterhoek waar hij toevallig in 1989, na gescout te zijn door PSV, kort bij De Graafschap was beland. Daarna werd hij snel in eigen land opgepikt door grootmacht Rode Ster Belgrado dat hem bij Velez Mostar stalde. Maar net op het moment dat zijn voetbalcarrière als basisspeler bij de club in zijn geboortestad op stoom kwam, brak de oorlog uit.

U hebt gespeeld bij grote clubs als Rode Ster, Velez Mostar en FC Köln, maar uw grootste succes - landelijke bekerwinst bij de amateurs in 1997 - haalde u bij de amateurs van Babberich. Heeft de oorlog invloed gehad op uw voetbalcarrière?

,,Ik heb lang gedacht van niet. Maar nu ik ouder word, denk ik van wel. Ik had een basisplaats bij Velez Mostar en was jeugdinternational, toen de oorlog uitbrak. Met mijn vrouw Dijana en mijn broertje vluchtte ik het land uit. Ik dacht snel terug te keren naar Mostar. Maar dat gebeurde niet. Toen moest ik opnieuw beginnen en aan alles wennen. De taal, de cultuur, de mensen, het leven. Ik word nu herinnerd als een goede voetballer van Babberich. En ja, ik was een voetballer die de bal wel eens naar iemand van de goede kleur schoot.”

Quote Tot ziens, zei ik, maar ik heb haar nooit terugge­zien. Het was het eind van mijn jeugd, het begin van de volwassen­heid Marino Pusic