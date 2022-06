Voetganger en fietser moeten rekening met elkaar houden: ‘fietser te gast’-bordjes in centrum Arnhem

Arnhemmers moeten echt nog wel even wachten op terugkeer Feestaard­var­ken: ‘Dynamiek tussen Burgers’ Zoo, gemeente en kunstenaar niet eenvoudig’

ARNHEM - Het lijkt echt nog wel even te duren voordat duidelijk is waar en wanneer het Feestaardvarken terugkeert in Arnhem. De gemeente, eigenaar Burgers’ Zoo én ontwerper Florentijn Hofman kunnen vooralsnog geen nieuwe plek vinden voor het iconische kunstwerk waar ze alle drie een ‘goed gevoel’ bij hebben.

23 juni