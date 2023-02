Voetganger heeft 6 seconden om Arnhemse ‘racebaan’ over te steken en de politiek doet ‘babbel, babbel, babbel’

indebuurt.nl Schatzoe­kers opgelet! Dit weekend mega rommel­markt in het GelreDome Arnhem

Ben je gek op tweedehands schatten? Dan kun je zaterdag 18 en zondag 19 februari 2023 je vintagehart ophalen. Er is namelijk een enorme rommelmarkt met zo’n 450 kraampjes in het GelreDome in Arnhem. Je leest er hier meer over.