Voetjes van de vloer, shoppen of toch relaxen: 9 x Arnhemse weekendtips

Behande­ling hoger beroep tegen kruisboog­schut­ter Kenzo K. uit Almelo pas in najaar

Het hoger beroep in de strafzaak tegen de Almelose kruisboogschutter Kenzo K. zal op z’n vroegst in het najaar inhoudelijk worden behandeld bij het Hof in Arnhem. Dat bleek dinsdag bij een voorbereidende zitting, waar K. overigens zelf niet bij aanwezig was.