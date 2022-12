Volbeat trekt 25.000 fans naar Arnhem op avond dat Oranje tegen Messi speelt: ‘Amper mails over gehad’

Schouwburg Arnhem vier jaar lang gesloten voor verbouwing? Nergens voor nodig, zegt deze architect

ARNHEM - Stadstheater Arnhem gaat vier jaar dicht vanwege de renovatie en vernieuwing. In de loop van volgend jaar gaan de deuren van het versleten gebouw aan de Velperbinnensingel op slot, in de hoop dat in 2027 de ‘vernieuwbouw’ klaar is. Maar zo hoeft het niet te gaan, zeggen de architecten van cepezed.

8 december