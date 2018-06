Volkshuisvesting Arnhem na explosie: Vaker klachten overlast in 't Broek

Volkshuisvesting Arnhem is geschrokken van de ontploffing in de Heemskerckstraat. ,,Je zult maar door zo'n knal wakker schrikken. Dat wil je niet, dat kan niet’’, zegt woordvoerder Berry Kessels van de woningcorporatie.



Volkshuisvesting is meteen zondag bij de huurder van het bewuste huis op bezoek geweest. Mogelijk heeft een gast van deze huurder uit rancune een explosief tot ontploffing gebracht. ,,We willen precies weten wat er is gebeurd. Maatregelen tegen de huurder hebben we niet genomen, omdat het onderzoek nog in volle gang is. Het is in ieder geval niet het enige bezoekje dat we hem zullen brengen’’, zegt Kessels.