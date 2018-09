Volkshuisvesting Arnhem: tiny house kans voor jonge starters

Scholen zetten vanwege privacy rem op camera: 'Gelieve geen foto's te maken van de musical'

25 augustus ARNHEM/ RENKUM/ RHEDEN - Basisscholen in Arnhem, Renkum en Rheden zijn terughoudend met fotografie en video op school uit angst dat ze in strijd handelen met de nieuwe privacywetgeving. Steeds meer scholen proberen met name te voorkomen dat op school gemaakte beelden op social media belanden.