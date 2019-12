Vollenbroek en provincie lijnrecht tegenover elkaar over biomassacentrale Arnhem

Vollenbroek diende, namens zijn milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), een verzoek in bij de provincie Gelderland om de omgevingsvergunning van het bedrijf te actualiseren en de natuurvergunning in te trekken, omdat die gebaseerd zou zijn op onjuiste aannames over de uitstoot van stikstof.



Maar omdat de stikstofcrisis in Nederland nog niet bezworen is, probeerde de provincie in een reactie tijd te kopen. Het provinciebestuur wil eerst duidelijkheid afwachten, voordat een besluit wordt genomen over de vergunningen van Veolia. MOB werd verzocht in te stemmen met uitstel.