Volleyballiefhebbers opgelet: A50 naar Arnhem gaat vanaf vanavond weer in weekenden dicht

Met Video Laatste loodjes voor werk aan A50; maar eerstvol­gen­de afsluiting snelweg komt er alweer aan

ARNHEM - Maandagochtend om 5.00 uur moeten de eerste automobilisten weer van Arnhem naar Apeldoorn kunnen rijden over de A50. Dan komt een einde aan een afsluiting van zestien dagen. Maar Rijkswaterstaat is nog niet klaar. Eind september gaat de snelweg weer dicht, ditmaal in zuidelijke richting.

19 augustus