Voor de Russische studente Lina is nu alles veranderd: ‘Maar ik ben meer dan de kleur van mijn paspoort’

Lina kwam als kind al vaak in Nederland. Ze groeide op in een stadje in de buurt van Sint Petersburg. ,,Mijn moeder heeft Nederlands gestudeerd en geeft in Rusland les in die taal. Voordat ik hier kwam wonen, ben ik wel twintig keer in Nederland geweest. Vooral in Nijmegen. Ik heb zelfs meegedaan aan de Vierdaagse.’’