Voor deze diesels moet je straks misschien meer betalen; ‘De oudere diesel wordt verbannen’

Interim Oosting wacht megaklus bij Vitesse, maar tijd is er niet

14:50 ARNHEM - Joseph Oosting is de interim-trainer van Vitesse. De Drent moet allereerst puinruimen. Voorganger Leonid Sloetski had in de media vaak de lachers op zijn hand, maar zijn voetbalvisie en beleid was om te huilen. De Rus zadelt de Arnhemse club bij zijn vertrek op met een bak ellende.