Voor Frank Futselaar was 2020 wél een fijn jaar: ‘Dat ik de limiet heb gelopen, werkt enorm motiverend’

In je skipak naar de buitenbios: Filmthea­ter Focus wil zo snel mogelijk weer het dak op

19 december ARNHEM - Focus Filmtheater in Arnhem grijpt, zodra het weer kan, terug op een goed en inmiddels bewezen concept: Focus op het dak. Een buitenbios, ook hartje winter, voor maximaal 25 gasten. Of het gekken zijn die zo’n lange zit in de vrieskou aangaan? Dat vragen we Thomas Fransman, programmeur van Focus.