Voor het eerst weer een hele nacht slapen: Larysa en Maryam vinden na ‘de hel in Oekraïne’ rust in Arnhem

Toxicoloog ziet niks in verbod omstreden ‘middel X’: ‘Hulpverle­ners moeten nu niet bang worden om iemand te reanimeren’

ARNHEM - Middel X, het ‘zelfmoordpoeder’ dat woensdag werd aangetroffen in een Arnhemse woning, is op zichzelf een normaal middel dat in de gezondheidszorg wordt gebruikt, zegt toxicoloog Antoinette van Riel. ,,We hebben zo’n vijftig meldingen van (pogingen tot) zelfdoding met het middel verzameld, en nog nooit eerder is er een hulpverlener ziek of onwel van geworden.”

8:01