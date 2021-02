Voor tweede keer in korte tijd bestelwagen in brand in Arnhem

Update Alcoholver­bod in Arnhems park vanwege intimida­tie en misdragin­gen; ‘Chocolade­melk is ook lekker’

14 februari ARNHEM - Het bezit of gebruik van alcoholische versnaperingen in Park Sonsbeek in Arnhem is met onmiddellijke ingang verboden. Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch neemt die maatregel omdat grote groepen jongeren feestjes vieren in het stadspark, ook in de uren van de avondklok, en coronaregels negeren.