Voor vijfde maal in een maand vaten met mogelijk drugsafval gedumpt in Arnhem

Of er nog stoffen in de vaten zitten is niet bekend.

Het is de vijfde drugsdumping in korte tijd in Arnhem. In oktober werden tenminste drie keer eerder vaten aangetroffen in Arnhem. Zo werden op 16 oktober op de Drielse Dijk vaten gevonden, twee dagen later op de Schelmseweg en weer een aantal dagen later opnieuw op de Schelmseweg, ditmaal voor het gebouw van de Veiligheidsregio.