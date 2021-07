Voorbijganger ziet mannen onderdelen van Prius afzagen in Arnhem, krik blijft achter onder auto

De getuige belde de politie. Toen de agenten de parkeerplaats opreden kozen de mannen het hazenpad. Twee van hen konden uiteindelijk in de kraag worden gevat. De krik die de dieven gebruikten bleef achter onder de auto, zo is te zien op een foto die de wijkagenten van Arnhem centrum maakten en op Instagram postten.

Hoe het met de schade aan de auto gesteld is, is onbekend. De mannen hadden het gemunt op de katalysator. Vooral de Toyota Prius is volgens de politie in trek. Gedupeerden blijven achter met een schadepost van 1000 tot 2000 euro. De criminelen tillen de auto’s op met een krik, kruipen eronder en zagen de uitlaat in luttele minuten met een pijpsnijder door. De eigenaren merken pas dat er iets mis is als ze gaan rijden.