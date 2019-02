Voorbijgangers zien ‘enorme vis’ in de Jansbeek: ‘Echt spectaculair’

Om wat voor vis het gaat, durft Boelens niet met zekerheid te zeggen. ,,Het was in elk geval een aalachtige, misschien was het wel een paling. Daar leek die wel op, maar ik weet het niet zeker.’’



Hoe de vis in het beekje terecht is gekomen, is onduidelijk. Vorig jaar kwam een ander gedeelte van de Jansbeek nog groot in het nieuws, nadat daar een groep Arnhemmers goudvissen in hadden uitgezet. Die trokken veel bekijks, maar moesten uiteindelijk worden verwijderd omdat ze de Nederlandse fauna schade toe zouden brengen. Of de vis die zondag is gespot in de Jansbeek mag blijven zwemmen, is niet bekend.