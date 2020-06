Voormalig Introdans-choreograaf en danser Jens van Daele op 48-jarige leeftijd overleden

Het draaide bij hem niet om dans alleen, maar hij haalde er andere kunst, video en poëzie bij. De laatste jaren werkte hij onder de naam Jens van Daele’s Burning Bridges. Hij bracht daarvoor telkens verscheidene artiesten samen.



In 2015 liet hij zich inspireren door de Britse kunstschilder Lucian Freud en maakte hij het dansconcert ‘About Lucian’. Ook was hij bezig met een cyclus over Russische ‘NachtHexen’, een groep verzetsvrouwen in de Tweede Wereldoorlog (zie ook video).



,,Mijn startpunt is nooit abstract. Voor zomaar een mooi ballet moet je niet bij mij zijn. Ik werk steeds vanuit een emotie, een verhaal of een thema dat me boeit”, zei hij eens. Een en ander moest dan leiden tot ‘een danstaal die technisch veeleisend en krachtig is’.