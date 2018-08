Voormalig V&D-pand Arnhem verandert rond Halloween in spookhuis

ARNHEM - Het Johnny van Doorn Centrum in het voormalige pand van V&D in Arnhem wordt eind oktober in de aanloop van Halloween tijdelijk omgedoopt in een spookhuis onder de titel 'Horror Village'.

Organisatie 4 Seasons Events uit Apeldoorn kondigt aan dat het een groots spektakel zal worden rond de filmklassieker Halloween. Dit alles in een duister gangenstelsel met 'huiveringwekkende en vernieuwende acts' verspreid over een oppervlakte van 1000 vierkante meter in het voormalige warenhuis.

De organisatie is op dit moment op zoek naar angstaanjagende acteurs ('scare actors') die mee willen doen met HorrorVillage. Liefhebbers kunnen zich aanmelden via de website van de organisatie. Op zondag zijn er audities in het voormalige V&D pand.

HorrorVilage is de opvolger van HorrorDome dat vorig jaar werd gehouden in de leegstaande voormalige Koepelgevangenis in Arnhem onder de vleugels van Leegstandbeheren.nl dat ook het tijdelijk gebruik van het voormalige V&D in handen heeft. Leegstandbeheren kondigt aan dat het Johnny van Doorn Center op 1 september open gaat met 'pop up winkels' op de begane grond. Later moet de bovenverdieping worden ingericht als een overdekt speelpark. 'Horror Village' sluit daar op aan.

Slachtpartij

'Halloween zal nooit meer hetzelfde zijn', meldt HorrorVillage in haar reclamecampagne voor het spektakel in oktober. 'Jamie Lee Curtis keert terug in de iconische rol van Laurie Strode, die voor de allerlaatste keer de confrontatie aangaat met Michael Myers. Veertig jaar geleden ontsnapte ze aan zijn slachtpartij tijdens Halloween en sindsdien heeft ze nachtmerries over deze gemaskerde seriemoordenaar. Durf jij de confrontatie met Michael Myers aan te gaan? Hij wil maar één ding, en dat is wraak. Iedereen die hem voor de voeten loopt zal hij uit de weg ruimen. Ben jij de volgende?'

'Acteurs aanraken verboden'

De organisatie noemt 'HorrorVillage' opwindende kost voor de 'die hard' horrorliefhebber. Er zijn wel een paar huisregels. 'Acteurs aanraken is verboden, echter mogen zij jou wel aanraken, bij het kopen van tickets ga je hiermee akkoord. Het is verboden het decor te vernielen. Onder de 16 jaar is toegang alleen mogelijk op risico en onder begeleiding van de ouders. Het is verboden scherpe voorwerpen, maskers, kostuums of kunstbloed mee naar binnen te nemen. Het betreden van ons evenement is op eigen risico.'