Voormalige studio Afro Bros geplunderd, eigenaar looft royale beloning uit voor gouden tip

Spoedover­leg over gaten in snelwegen: asfaltex­perts Rijkswater­staat vanmiddag bijeen

10 februari EDE - De asfaltexperts van Rijkswaterstaat komen vanmiddag in spoedoverleg bijeen om te bezien wat er gedaan kan worden aan de gaten die overal in het wegdek van de snelwegen ontstaan. ,,Want wat er nu gebeurt, is heel extreem’’, stelt een woordvoerder.