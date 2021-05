Voormalige V&D in Arnhem omgetoverd in ‘luxe hotel zonder bedden’

Column Remco Kock Het was de jongeman over wie we in Arnhem zeggen dat zijn ‘goed wies’ kapot is

6 mei Vlak voor mijn woning werd ik ingehaald door drie keuvelende meiden. Het kostte me moeite om te horen waarover ze spraken. Terwijl ik mijn sleutel in de voordeur stak, zag ik in mijn ooghoek iemand in het portiek aan de overkant.