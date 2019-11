Voortaan Bud-bier uit de tap; GelreDome neemt afscheid van Jupiler

Bud is net als Jupiler een merk van biergigant AB InBev, sinds 2018 partner van GelreDome. AB Inbev heeft de laatste jaren veel werk gemaakt om met het Belgische biermerk Jupiler in Nederland een marktaandeel te verwerven, en heeft de kaarten nu gezet op Bud. Dat was in Nederland eerder niet verkrijgbaar.



‘Bud’ is een afkorting voor Budweiser, het meest gedronken bier in de Verenigde Staten. In Europa mag het niet onder die naam worden verkocht. Er is al meer dan een eeuw juridisch gesteggel over de naam met de Tsjechische brouwer Budweiser Budvar. Daarom wordt het bier nu verkocht onder de koosnaam ‘Bud’.