Voortvluchtige verdachten van schietpartij in Arnhem-Zuid in ‘Opsporing Verzocht’

Edenaar moet elf jaar cel in voor dood Arnhemse transgen­der­pros­ti­tu­ee Bianca

14:06 ARNHEM/EDE - De 29-jarige Ferit V. uit Ede is dinsdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld voor de doodslag op de Venezolaanse transgender prostituee Bianca in Arnhem. Die straf is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie.