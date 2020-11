Voorzitter Arnhemse carnavalsoptocht onverwachts overleden: ‘Een carnavalist en leerkracht in hart en nieren’

,,Wij verliezen in Frits een mooi mens’’, zegt Ronald Brakenhoff, vicevoorzitter van de Stichting Vrienden van de Ernemse Optog. Het overlijden van Roelofs komt erg onverwachts. Brakenhoff vertelt dat hij vier weken geleden ziek werd. ,,Daar kreeg hij nog corona bij. Aan dat ziektebeeld is hij uiteindelijk overleden.’’ De vicevoorzitter omschrijft Roelofs als een ‘enorm aimabel persoon’ en een ‘leerkracht in hart en nieren'. Roelofs werkte jarenlang als docent Nederlands op het Thomas a Kempis College in Arnhem. Daarna heeft hij, tot zijn pensioen, bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gewerkt. ,,We hebben in de afgelopen dagen ook van veel oud-leerlingen van Frits te horen gekregen hoe belangrijk hij is geweest voor hun. Vooral in de tocht van puberteit naar volwassenheid’’, aldus Brakenhoff. ,,Hij hielp jongeren altijd in hun ontwikkeling naar een volgende fase in hun leven.’’

‘Carnaval vier je samen’

Roelofs heeft in totaal anderhalf jaar in de optochtcommissie gezeten. Ook was hij ruim 40 jaar deelnemer. ,,Frits was carnavalist in hart en nieren’’, vertelt Brakenhoff. ,,Hij was ook erg emotioneel toen we de optocht door corona af moesten blazen dit jaar.’’ De stichting had daarom haar zinnen gezet op de optocht 2022. ,,Dat zou de volgende geweest zijn. Want ook de optocht van 2021 gaat niet door.’’



Volgens de organisatie had Roelofs één droom: een carnavalsoptocht organiseren die mensen in en rondom Arnhem met elkaar verbindt. ‘Carnaval vier je samen’ was daarom ook zijn motto. Brakenhoff en de Stichting Vrienden van de Ernemse Optog zijn er daarom ook op gebrand om Roelofs’ visie verder uit te dragen.



De stichting kijkt naar mogelijkheden om Roelofs te gedenken. ,,We moeten het eerst nog verwerken, want het is nog zo pril. Maar als er dadelijk meer ruimte is om iets te organiseren, zullen we dat zeker doen’’, aldus Brakenhoff.