Voorzitter supportersclub PEC Zwolle doet aangifte tegen politie vanwege ‘mishandeling’ bij Vitesse

Supporters die vrijdag 16 augustus aanwezig waren in het uitvak tijdens Vitesse - PEC Zwolle (3-0), kregen vanochtend een mail van algemeen manager Jeroen van Leeuwen en supporterscoördinator John van Dijk van PEC Zwolle. De ongeregeldheden worden aangehaald, maar beide heren wensen er niet inhoudelijk op in te gaan. Wel wenst PEC via de mail ‘te benadrukken de gehele gang van zaken te betreuren’.

Quote Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, wij zijn bezig met alle partijen om feiten boven tafel te krijgen Jeroen van Leeuwen, algemeen manager PEC Zwolle

PEC Zwolle stelt verder in de mail dat het nauw in contact staat met de supportersclub en dat het in gesprek is met lokale autoriteiten in Zwolle en Arnhem. Van Leeuwen: ,,Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, wij zijn bezig met alle partijen om feiten boven tafel te krijgen. We wilden supporters met deze mail laten weten dat we daar wel mee bezig zijn.’’

Aangifte

Voorzitter van de supportersvereniging Freddy Eikelboom reageert: ,,Goed dat PEC ons informeert en de situatie betreurt. Belangrijker is dat de club zijn best doet om samen met politie Zwolle camerabeelden boven tafel te krijgen. Zodat iedereen kan zien wat ons is overkomen daar en er niet op voorhand wordt ge- of veroordeeld. Het is triest hoe wij als supporters op dit moment worden weggezet door onder andere de burgemeester van Arnhem.’’

Quote Bij de aangifte heb ik een doktersver­kla­ring, fotomateri­aal en beelden van politie-in­zet meegegeven Freddy Eikelboom, voorzitter supportersvereniging PEC Zwolle

Eikelboom, die ook in het uitvak stond en wiens 18-jarige zoon werd opgepakt, heeft donderdagochtend aangifte gedaan in Arnhem tegen agenten wegens mishandeling met letsel. ,,Waarbij ik een doktersverklaring, fotomateriaal en beelden van politie-inzet heb gegeven.’’ Eerder deden twee agenten al aangifte tegen supporters van PEC.

Een politiewoordvoerster meldt dat de politie vanwege privacyredenen geen nadere informatie verstrekt over de aangifte.