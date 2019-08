Voorzitter supportersclub PEC Zwolle woest op politie: ‘matpartij richting fans in Arnhem’

Nieuwe herdenken van Slag om Arnhem gloort in fietsers­tun­nel Airborne­plein

10:01 ARNHEM Woorden die associaties oproepen met oorlog, vrede en herdenken verrijzen dezer dagen in de fietstunnels van het Airborneplein in Arnhem. Het is de opmaat voor een gedaanteverwisseling van de ‘berenkuil’ als kunstwerk van het nieuwe herdenken van de Slag om Arnhem.