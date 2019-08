Voorzitter supportersclub PEC Zwolle woest op politie: zoon vast en ‘matpartij richting fans in Arnhem’

Volgens Simen Klok, woordvoerder van de politie Oost-Nederland, was een mishandeling waarbij twee supporters twee agenten duwden en in de rug trapten, de aanleiding tot de commotie.



,,Er was al wat spanning op de trap naar de parkeerplaats. Na dit incident verstopte de dader zich weer in de groep. Vervolgens besloten we de supporters tegen te houden en zijn we de auto's gaan onderzoeken. Een verdachte vonden we in een van de auto's. Uiteindelijk hebben we drie verdachten aangehouden, twee op verdenking van mishandeling, en een op verdenking van belediging. De verdachten worden momenteel gehoord. En als er supporters zijn die zich onheus bejegend voelen, kunnen ze een klacht indienen bij de politie of aangifte doen.’’