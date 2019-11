Vraag naar huurhuizen in Arnhem neemt toe: gemiddeld 167 reacties per woning

Dat blijkt uit gegevens van op de woningmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen actieve verhuurders. Het aantal respondenten op een vrijkomende huurwoning in de goedkope sector neemt de laatste jaren alleen maar toe, zo leren de cijfers. Drie jaar geleden kwamen nog 134 reacties binnen op een woning in Arnhem, een jaar later waren het er 142 en in 2017 stond de teller op 158.



Het jongste cijfer heeft betrekking op vorig jaar. Gemiddeld over vier jaar komen per woning in Arnhem 149 reacties binnen. Alleen Nijmegen overtreft die score, met 203 reacties.