Vrachtwagen belandt in vangrail op Pleijroute in Arnhem; verkeer stroopt op

5,5 jaar cel voor Arnhemmer die tien keer instak op man en ervandoor ging

14:18 ARNHEM – Een 32-jarige Arnhemmer is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar voor poging tot doodslag in januari op een stadsgenoot in de nacht in diens woning. Hij bracht het slachtoffer tien steekwonden toe in arm, schouder, rug en hoofd en liet hem vervolgens achter.