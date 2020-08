Vrachtwagen brandt uit in Arnhem, brandstichting niet uitgesloten

Slachtof­fer schietpar­tij in Steen­straat is 28-jarige Arnhemmer

22 augustus ARNHEM - Het slachtoffer van de schietpartij vrijdagmiddag in de Steenstraat Arnhem is een 28-jarige man uit die stad. De politie meldde zaterdagochtend eerst per abuis dat het om een 18-jarige ging maar corrigeerde dat later. De verdachte die voor het geweldsmisdrijf is aangehouden is een plaatsgenoot van 31.