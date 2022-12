Vrachtwagen kantelt op A50, afgesloten snelweg ligt bezaaid met tegels: Hij is een ervaren bouwchauffeur’

Volgens zijn werkgever, Oegema Transport uit Dedemsvaart, is hij goed aanspreekbaar. ,,Hij komt straks weer bij ons op de zaak”, vertelt eigenaar Sibbele Oegema. De ANWB adviseert weggebruikers die naar het noorden willen, om te rijden over de A12, A30 en de A1 via Ede en Barneveld. De eerste rijstroken worden zo snel mogelijk vrijgemaakt zodat het verkeer er weer langs kan.

‘Hele spul lag om’

,,Het is een ervaren bouwchauffeur die dit werk al sinds zijn jeugd doet. Hij heeft door het incident wel wat ‘butsen’ aan zijn hoofd maar verder is het gelukkig goed afgelopen”, aldus Oegema. De man zat te kort op de vangrail en wilde dit corrigeren. ,,Daarna lag het hele spul om.”

‘Daar heb ik niet naar gekeken’

Volgens Oegema is de chauffeur flink geschrokken door het ongeluk. ,,Als je zoiets overkomt in een paar seconden tijd, dan schrik je daar enorm van. Hij is een echte topchauffeur en doet altijd super voorzichtig. De kans blijft aanwezig dat het een keer gebeurt. Gelukkig overkomt het ons niet dagelijks.”



Waar de man met zijn lading naar op weg was is niet duidelijk. ,,Daar heb ik niet naar gekeken. Belangrijker is dat het met de chauffeur goed gaat. De auto komt wel weer een keer deze kant op.” De vrachtwagen vervoerde sierproducten voor de tuin, waaronder terrastegels- en stenen.