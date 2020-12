Vrachtwagen met klapband; file op A50 en A12 opgelost

Video Museum Arnhem houdt ook zonder coronas­teun het hoofd boven water

8:34 ARNHEM - Cultureel gezien is de coronapandemie volgens directeur Saskia Bak van Museum Arnhem ‘een ramp', maar financieel gezien redt het museum zich. Dankzij de bijzondere omstandigheid dat het museum tijdelijk in de Walburgiskerk is gehuisvest, in afwachting van de opening van het nieuwe museum, begin 2022.