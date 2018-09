Vrachtwagen raakt van de weg bij A50: rechterrijstrook dicht

Gelderland overweegt tientallen miljoenen te betalen voor komst topinsti­tuut

18:44 ARNHEM - Een internationaal onderzoeksinstituut wil neerstrijken in Gelderland. Imec, het grootste researchinstituut voor micro-electronica ter wereld, wil zich in een nieuwe vestiging in Gelderland specialiseren in technologisch onderzoek op het gebied van voeding en gezondheid. De provincie Gelderland zou 60 tot 65 miljoen betalen voor de komst van het instituut en is daar over aan het nadenken.