Vrachtwagen rijdt zich klem en zit muurvast in straat in Arnhem

‘Zoveel lintjes, start van een mooie traditie in Arnhem‘

13:56 ARNHEM - Het is lang geleden dat een burgemeester van Arnhem tijdens de jaarlijkse lintjesregen zo’n groot aantal koninklijke onderscheidingen kon uitreiken als Ahmed Marcouch vrijdagochtend. ,,Ik hoop dat dit de start is van mooie traditie. Ik ben verheugd over het feit dat zoveel Arnhemmers dit jaar de moeite hebben genomen een onderscheiding voor een ander aan te vragen”, aldus de burgemeester.