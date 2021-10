Vrachtwagen verliest honderden bakstenen op A50, weg is weer vrij

Door het voorval rond 13.15 uur waren twee rijstroken afgesloten ter hoogte van de op- en afrit van Loenen. Het verkeer richting Arnhem moest daardoor via de vluchtstrook. Al snel ontstond er een file van zeker zeven kilometer lang. Het verkeer moest rond vijf over twee nog rekening houden met zeker drie kwartier extra reistijd.

Opruimen

Wat er precies is gebeurd en waarom de lading bakstenen op de snelweg terecht is gekomen is niet bekend. Wel lijkt het erop dat de lading niet goed was bevestigd. Op de beelden waren in ieder geval geen stilstaande auto’s met schade te zien. Ook waren er geen gewonden. Verschillende hulpdiensten en organisaties waren aanwezig om het puin weer snel op te stapelen en weg te voeren. Ook een veegmachine was aanwezig.