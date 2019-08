Vrachtwagenchauffeur wordt niet lekker en veroorzaakt file op Pleijroute

Arnhemse loverboy krijgt zeven jaar cel voor jarenlange seksuele uitbuiting

16:32 ARNHEM – Een 34-jarige Arnhemmer is deze week in hoger beroep door het gerechtshof veroordeeld tot zeven jaar cel voor de jarenlange seksuele uitbuiting van drie vrouwen. Hij maakte of hield ze afhankelijk van drugs, dwong ze vervolgens in de prostitutie om hun drugsschuld bij hem af te betalen, sloot ze op en mishandelde ze.