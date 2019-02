Vredestocht in Arnhem om kou met Rusland uit de lucht te halen

Wie aan Rusland denkt, komt al snel tot bovenstaand rijtje. Maar Rusland is zoveel meer, zegt Marie-Thérèse ter Haar. ,,Het Russische volk is een prachtig volk. Dat mag ook wel eens worden benadrukt. Alles ligt veel genuanceerder dan het lijkt. Naar die nuance moeten we op zoek. Waarom leggen we niet de nadruk op wat we gemeenschappelijk hebben?”

Met die vraag in het achterhoofd is de oprichter en directeur van de Rusland & Oost-Europa Academie tot ‘de dag van verzoening’ gekomen. Onder het motto Vrijheid van, vrede voor Europa en Rusland organiseert Ter Haar, samen met een vijftiental medestanders, op donderdag 9 mei in Arnhem een vredestocht. Het doel is een brug te bouwen tussen Oost- en West-Europa. Aansluitend is er een vredesconcert in Musis, met de jonge toppianist Martin Oei en het Russisch-orthodoxe koor Zlatoust, dat speciaal hiervoor overkomt uit Moskou.

Volledig scherm President Poetin van Rusland kijkt samen met andere hoogwaardigheidsbekleders toe hoe 11.000 militairen over het Rode Plein in Moskou paraderen. De foto dateert van 9 mei 2014. In Rusland is 9 mei de dag waarop de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd. De herdenking van de overwinning is een van de belangrijkste feestdagen in Rusland en gaat altijd gepaard met veel militair vertoon. © EPA

De Rusland & Oost-Europa Academie bestaat sinds 1992. Het landelijk opererend instituut organiseert lezingen, reizen, cursussen, culturele evenementen en discussie- en studiebijeenkomsten. De academie heeft al jaren zijn domicilie aan de Arnhemse Rijnkade.

Mars der Onsterfelijken

De datum 9 mei voor de Arnhemse vredestocht is niet zomaar gekozen. Op 9 mei herdenkt Rusland sinds jaar en dag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en wordt tegelijkertijd de overwinning op nazi-Duitsland gevierd. Rusland doet dat onder andere met de Mars der Onsterfelijken, waarin deelnemers foto’s en portretten meedragen van ouders, grootouders of andere verwanten die in de oorlog - in totaal 28 miljoen mensen uit de Sovjet-Unie lieten het leven - zijn omgekomen. Het initiatief heeft zich de laatste jaren als een ongekend fenomeen verspreid naar tientallen landen in de hele wereld.

Volledig scherm Beeld van de Mars der Onsterfelijken in Moskou. © Jessica Brandsma

Marie-Therèse ter Haar (55) heeft jarenlang in Moskou gewoond nadat ze tijdens een studiereis verliefd werd op een Rus en met hem trouwde. Inmiddels is de liefde - niet voor het land - over en woont ze in Arnhem. ,,Ik ben al heel lang bezig een vredestocht van de grond te krijgen", zegt ze. ,,Steeds kwam er iets tussen, zoals de ramp met de MH17. Maar nu is het dan zover. Eindelijk. We gaan er keihard tegenaan. Als deze tocht in Arnhem naam krijgt, kan die heel groot gaan worden.”

Oorlogsveteranen

Ter Haar wil de kou uit de lucht halen. De vredestocht in Arnhem moet beslist geen demonstratie worden. De Arnhemse hoopt op de aanwezigheid van een mooie mix van Nederlanders en van in Nederland wonende Russen, Kazachen, Armeniërs en Oekraïners. ,,We proberen ook Russen over te laten komen. We zijn zelfs bezig met vier Russische oorlogsveteranen. Dat laatste wordt wel lastig. Je hebt het over mannen van in de negentig.”

De vredestocht duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Er wordt gelopen van de Nelson Mandelabrug naar de John Frostbrug. Aansluitend is er het concert in Musis, waarvoor al enkele honderden kaarten aan de man zijn gebracht.

