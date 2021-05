Vrees voor verdwijnen van bussen in Gelderland: ‘Ziekenhuizen en scholen zijn afhankelijk van openbaar vervoer’

Die oproep doen FNV en SP met een brief aan bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Het idee achter de alliantie is dat zo één krachtig tegengeluid klinkt.



,,Het is heel simpel: ziekenhuizen en scholen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer’’, zegt FNV-bestuurder Wilco Veldhorst. Datzelfde geldt naar zijn zeggen voor inwoners van een gebied als de Achterhoek.



Door corona reizen veel minder mensen met het openbaar vervoer (ov). In plaats van de bus of de trein, pakken zij de auto of werken zij thuis. Gevolg is dat regionale vervoersbedrijven in Gelderland al tientallen miljoenen euro’s aan inkomsten zijn misgelopen.



Het Rijk maakte onlangs bekend dat de ov-sector voor heel 2021 nog financiële steun krijgt om treinen, bussen, metro’s en trams te laten rijden. De provincie komt, als opdrachtgever van het regionale ov, binnenkort met een pakket aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat vervoerders op termijn zichzelf weer kunnen bedruipen.